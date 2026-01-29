Kastamonu’da yangın: 3 ev zarar gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’da il merkezine bağlı Karaçomak köyünde Ahmet Demir'e ait alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Mustafa Ç. ve Fatma Ç. ait samanlıklarla ve evlere de sıçradı.

3 EV VE 2 SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği yangında 1 ev ve 2 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 evde de zarar oluştu.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

