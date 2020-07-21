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    Kastamonu'da yapışık dördüz kediler birbirinden ayrıldı

    Kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olarak dünyaya gelen dördüz kedi yavruları, başarılı bir operasyon sonucu kendi başlarına yürüyebiliyor.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 12:12
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    Kastamonu'da yapışık dördüz kediler birbirinden ayrıldı

    Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki belediye çalışanları, bir sokak kedisinin yapışık dördüz yavru doğurduğunu fark etti.

    Çalışanlar, yavru kedileri İnebolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdü.

    OPERASYONLA AYRILDILAR

    Kuyruklarından ve karnından birbirine yapışık olan kediler, veterinerin yaptığı operasyonla birbirinden ayrıldı. Operasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru kediler, kendi başlarına hareket etmeye başladı.

    "ARTIK YÜRÜYEBİLECEKLER"

    Veteriner, 4 yavru kedinin birbirlerine yapışık olduğu için yürüyemediklerini belirterek, "Anne kedi belki daha önce doğum yapmış olabilir. Yapışık dördüzlerimizi ameliyatla lokal anestezi altında birbirlerinden ayırdık. Artık kendi başlarına yürüyebiliyorlar. Yavruları birbirinden ayırmak için birinin bir bacağının bir kısmını aldık. Ampute etmek zorunda kaldık. İş göremeyecek durumdaydı. Yavrular, operasyonun ardından sağlıklarına kavuştu ve annelerinin sesine cevap vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

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    Kastamonu'da yapışık dördüz kediler birbirinden ayrıldı #2

    Kastamonu'da yapışık dördüz kediler birbirinden ayrıldı #3

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