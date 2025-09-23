Kastamonulu oto tamircisinden orman yangınlarına yerli çözüm

Kastamonu'da 50 yıldır oto tamirciliği yapan 60 yaşındaki Sami Yıldız, orman yangınlarına erken müdahale edebilmek amacıyla farklı bir çalışma başlattı. Yıldız, bölgedeki orman ekiplerinin ihtiyaçlarını dinleyerek, büyük araçların bazı yangın bölgelerine ulaşamadığını ve alevlere müdahalede güçlük yaşandığını tespit etti.

KAMYONETLER YANGINA KARŞI DONATILDI

Bu ihtiyaca çözüm olarak Yıldız, kamyonetlerin arkasına 350 litre su ve 40 litre köpük kapasiteli depo ile motorlu sistem yerleştirerek araçların yangınlara müdahale edebilmesini sağladı. Prototip araçlar, yangın bölgelerinde test edildi ve olumlu sonuçlar alınmasının ardından üretime geçildi. 2021 yılından bu yana 56 araç üreten Yıldız, bu araçların 43’ünün Kastamonu, 13’ünün ise Sinop’ta kullanıldığını belirtti.

TALEP GELİRRSE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Yıldız, projeyi şöyle anlattı:

2020’de Orman Genel Müdürlüğü ile çalışıyorduk. Kamyonetlerin arkasının boş olduğunu fark ettik ve Ar-Ge çalışmasına başladık. Bölge müdürümüz ve ekiplerden aldığımız geri bildirimle motorlu bir sistem geliştirdik. 2021 yazında Manavgat yangınında ilk aracımız denendi ve itfaiye gelene kadar önemli bir başarı sağladı. Şimdi talep olursa seri üretime geçebiliriz.

İLK MÜDAHALE, ORMANLARI KURTARIYOR

Kamyonetlerin arazide hızla hareket edebildiğini belirten Yıldız, amacın büyük yangınları söndürmek değil, kıvılcımı büyümeden yok etmek olduğunu söyledi:

İlk 10 dakikada müdahale edersek bir ağaç bile yanmayacak. Araçlarımız, itfaiyecilere zaman kazandırıyor, tıpkı ambulansların hastayı hastaneye ulaştırana kadar yaptığı gibi.

Yıldız, hiçbir zaman kâr amacı gütmediklerini vurgulayarak, “Amacımız yalnızca ormanların korunmasına katkı sunmak. Yakında üretimi Türkiye geneline yaymayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.