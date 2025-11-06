Abone ol: Google News

Katlanır masanın satışı durduruldu, toplatılıyor: İşte sebebi

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan bir plastik masanın güvenlik standartlarına uygun olmadığını belirledi. Bakanlık, söz konusu ürünün ciddi yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 10:10
Katlanır masanın satışı durduruldu, toplatılıyor: İşte sebebi
  • Ticaret Bakanlığı, "Follow Me" markalı plastik masanın güvenlik standartlarına uymadığını tespit etti.
  • Ürünün ciddi yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.
  • Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla halkı bilgilendirdi.

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarına uymayan ürünlerle ilgili uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden piyasada satılan yeni bir ürün hakkında halkı bilgilendirdi.

Yapılan incelemede, “Follow Me” markalı plastik masanın güvenlik standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

Yetkililer, ürünün ciddi yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle toplatılacağını açıkladı.

İşte ürün bilgileri:

