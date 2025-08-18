Kayseri merkezli market zinciri konkordato ilan etti! Onlarca şube kapanacak

2006 yılında Kayseri’de kurulan ve kısa süre içinde dikkat çeken bir büyümeye imza atan Efe Gross Market konkordato talebiyle sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Kayseri’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren market zincirinin, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Onlarca şubesi olan market zincirinin borçlarını yeniden yapılandırabilmek için attığı bu adım dikkat çekti.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VERİLDİ

Mahkeme, yapılan konkordato başvurusuna 8 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her bir davacı için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Söz konusu geçici mühlet süresi boyunca 3 konkordato komiseri görevlendirildi. Konkordato kararıyla birlikte şirket, mali yapısını güçlendirmek ve borçlarını yeniden düzenlemek amacıyla bütçe planı hazırlıklarına başladı.

Market zinciri süreç tamamlanana kadar mahkeme kararıyla sağlanan geçici mühlet koruması altında faaliyetlerini sürdürecek.