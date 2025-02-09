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Kayseri polisi, gençlerle kartopu oynadı

Kayseri polisi, gençlerle kartopu oynadı Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından gençler, polis ağabeyleri ile kartopu savaşı yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyun için açıklama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; gençler ve polislere teşekkür etti.