Kayseri polisi, gençlerle kartopu oynadı

İHA
Şehirde birkaç gün etkili olan kar yağışını fırsata çeviren gençler, Melikgazi ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Parkı civarında devriye görevi yürüten polis ekiplerini kartopu oynamaya davet etti.
GENÇLERLE KARTOPU SAVAŞI YAPTILAR
Ekip otosuna isabet eden kartopları üzerine polis memurlarının araçtan inerek gençlere karşılık vermesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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