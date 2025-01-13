Kayseri'de 13 yıl hapisle aranan hükümlü mutfak dolabından çıktı
DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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