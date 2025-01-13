Kayseri'de 13 yıl hapisle aranan hükümlü mutfak dolabından çıktı

DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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