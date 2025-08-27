Kayseri’de 21 adet tarihi eser ele geçirildi Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.