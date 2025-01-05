Kayseri'de 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir otomobil ve içerisindeki şahıs üzerinde arama yaptı.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
VALİ ÇİÇEK: "BU ŞEHİRDE HİÇBİR GENCİMİZİ UYUŞTURUCUYA FEDA ETMEYECEĞİZ"
Operasyonu sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi:
"Bu şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiç bir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız yaptığı operasyonla yakaladıkları şahsın üzerinde buldukları 6 kilo uyuşturucu maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engellediler. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır. Tebrikler Kayseri Jandarma"
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