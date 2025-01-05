Kayseri'de 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir otomobil ve içerisindeki şahıs üzerinde arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

VALİ ÇİÇEK: "BU ŞEHİRDE HİÇBİR GENCİMİZİ UYUŞTURUCUYA FEDA ETMEYECEĞİZ"

Operasyonu sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi: