Kayseri'de 82 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 82 yaşındaki Yusuf Ş. evinde ölü bulundu.
- Yakınlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi ancak kapı açılmayınca kırılarak içeri girildi.
- Yapılan kontrollerde Yusuf Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni morga götürüldü.
Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kutsal Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında tek başına ikamet eden Yusuf Ş.’den (82) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek eve gitti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İkamette kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak eve giren Yusuf Ş.’nin yakınları ve ekipler yaşlı adamı evde hareketsiz yatarken, buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yusuf Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.