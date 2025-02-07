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Kayseri'de Atatürk Anıtı'nın üzerindeki karları temizledi

Kayseri'de Atatürk Anıtı'nın üzerindeki karları temizledi Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, bir işçi de Atatürk Anıtı'ndaki karları temizledi.