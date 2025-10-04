Kayseri'de baraj suyu çekildi: 4 yerleşim yeri ortaya çıktı

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2015 yılında sulama amaçlı hizmete açılan Gümüşören Barajı, Develi ovasındaki 57 bin hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılıyor. Baraj, elektrik üretiminin yanı sıra balıkçılık faaliyetleriyle de bölge halkına ekonomik katkı sağlıyor.

SU SEVİYESİ YÜZDE 27'YE DÜŞTÜ

Son yıllarda aşırı kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle baraj doluluk oranı yüzde 27’ye kadar geriledi. Bu durum, daha önce baraj suları altında kalan Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezralarının tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Gümüşören Barajı ve HES İşletme Müdürü Cemalettin Yıldız, barajın hem elektrik üretimine hem de tarım alanlarının sulanmasına katkı sağladığını belirterek, doluluk oranındaki düşüşün ilk kez bu kadar ciddi olduğunu söyledi:

Baraj tam dolu olduğunda 186 milyon metreküplük su var, ancak şu anda 71 milyon metreküpe geriledi. Kuraklık ve fazla sulama nedeniyle minimum seviyelere indik. Bu şekilde giderse sulama için belki 20 gün daha su verebiliriz.

ESKİ KÖYLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Doluluk oranının düşmesiyle birlikte eski yerleşim yerleri de ortaya çıktı. Yıldız, “Beşkardeşler, Menengi, Çukuryurt ve Yenice tekrar gözükmeye başladı. Daha önce camilerin minareleri görünüyordu ama temellerini hiç görmemiştik. Şimdi onları da gördük” dedi.

YEREL HALKIN HATIRALARI CANLANDI

Yenice Mahallesi Muhtarı Erol Çalışkan, su seviyesinin eskiden çok yüksek olduğunu belirterek, “Baraj 2015’te yapılmıştı. Bu seneye kadar eski köyümüzün böyle açığa çıktığını ilk kez görüyorum. Okulumuz, evlerimiz ve camimiz gün yüzüne çıktı. Bir yandan duygulandık, bir yandan endişelendik” diye konuştu.

Çalışkan, suyun yaklaşık 1 kilometre çekildiğini ve tarımsal sulamanın yapılamadığını belirterek, “Daha önce bu alanlarda bahçelerimiz vardı, ürün yetiştiriyorduk. Ancak bu yıl iklim koşulları kötü, tarımsal sulama yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.