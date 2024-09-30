Kayseri'de benzinlikte driftin bedeli ağır oldu Kayseri'de benzinlikte drift atan sürücüye 32 bin TL ceza uygulanarak sürücünün ehliyetine el konuldu.

DHA

Drift tutkunları trafikte tehlike saçmaya devam ediyor.

Yüksek para cezalarına rağmen uslanmayan sürücüler, diğer vatandaşların da canını tehlikeye atıyor.

Bu kez drift görüntülerinin adresi Kayseri oldu.

Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bir otomobilin benzinlik içerisinde drift attığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

32 BİN 233 TL CEZA

Ekiplerce yapılan araştırmada plakası tespit edilen araca ve sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konulurken araç ise otoparka alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)