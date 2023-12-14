Kayseri'de bir genç tinerle soba yakarken kendini de yaktı

AA
Sobayı tinerle tutuşturmanın tehlikeli olduğunu gösteren bir olay daha yaşandı..
Bu kez adresi Kayseri.
Başakpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan 17 yaşındaki D.S, tinerle sobayı tutuşturmak istedi.
Üzerine sıçrayan tiner alev aldı
Bu sırada üzerine sıçrayan tinerin alev alması sonucu elbisesi yanan D.S, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Tedavi altına alındı
Vatandaşlar tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen D.S, tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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