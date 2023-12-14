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Kayseri'de bir genç tinerle soba yakarken kendini de yaktı

Kayseri'de bir genç tinerle soba yakarken kendini de yaktı Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı tinerle tutuşturmak isterken kendini yakan genç hastanede tedavi altına alındı.