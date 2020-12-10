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    Kayseri'de bir köy karantinaya alındı

    150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 07:51
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 07:54
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    Kayseri'de bir köy karantinaya alındı

    Kayseri’nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 800 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği karantinaya alındı.

    Mahallede filyasyon ekipleri tarafından yapılan testte 30 kişide koronavirüse rastlandığı öğrenildi.

    BİR EVDE TOPLANIP EKMEK YAPTILAR, VİRÜS YAYILDI

    Virüsün, 5 gün önce evde bir araya gelen kadınların ekmek yaptığı sırada yayıldığı belirtildi. Mahalle sakinlerin ihtiyaçları Ahde Vefa grubu tarafından sağlanacak.

    Kayseri de bir köy karantinaya alındı #1

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