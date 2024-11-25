Haberler



İç Haber



Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi

Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi Kar yağışıyla birlikte okulların tatil olmasını fırsata çeviren bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide adeta kendi eğlence parklarını kurdu.