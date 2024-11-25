AA & Ensonhaber
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kar yağışı sonrası Rifat Yıldırım Parkı, beyaz bir örtüye büründü ve çocukların eğlence durağı haline geldi. Kar tatilini fırsat bilen minikler, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarının büyüleyici soğuğuna bıraktı.
DEFALARCA TIRMANIP KAYDILAR
Yaklaşık 40 çocuk, ellerindeki basit araçlarla tepeye defalarca tırmanarak yokuş aşağı kaymanın tadını çıkardı. Zaman zaman aralarında yarışarak eğlenceyi doruğa çıkaran çocuklar, karın neşesini doyasıya yaşadı.
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