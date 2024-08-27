Kayseri'de drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

İHA
Kayseri'nin Kazım Karabekir Mahallesi'nde ekipler, yol ortasında drift atan otomobili inceledi.
Trafik ekipleri, sürücü hakkında 32 bin 233 TL cezai işlem uyguladı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ayrıca şahsın sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konularak otomobili ise trafikten menedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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