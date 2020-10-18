Kayseri'de durdurulan otomobilin yakıt tankında, 10 kilo esrar ele geçirildi
Şehirde, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 18.10.2020 - 05:26
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kayseri- Malatya karayolunda gerçekleştirilen yol uygulamasında 44 AAG 382 plakalı otomobil durduruldu.
10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Otomobilde yapılan aramada yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.
Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.