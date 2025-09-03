Kayseri'de ekipler 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir galeri dükkanından havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde; dükkanın önünde 5 adet boş fişek tespit edilirken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dükkanda ve çevrede çalışma yapıldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 42 adet dolu fişek ele geçirilirken, olaya karışan 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri sürüyor.