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İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Gevher Nesibe Mahallesi'nde meydana gelen tekerlekli sandalye hırsızlığı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda 21 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğu belirlendi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken H.E.K.'nin yapılan incelemesinde 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Çalınan tekerlekli sandalyeler ise sahibine teslim edildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE BİRİ OTURDU, DİĞERİ ONU SÜRDÜ.

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; şüphelilerden birinin evin önünde bulunan tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin ise sürerek uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.