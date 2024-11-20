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İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve 'gaybubet evi' olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı.

FETÖ'NÜN KORUMASI DA YAKALANDI

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.