Kayseri'de forkliftli kuyumcu hırsızlığı kamerada

- Kayseri'de bir hırsız, forkliftle kuyumcunun kepengini kırarak içeri girdi.
- Ziynet eşyalarını çalan ve yüzünü maske ile gizleyen şahıs kaçtı.
- Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı ve forkliftin çalıntı olduğunu değerlendiriyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli şahıs, forkliftle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi.
Dükkandaki kasalara yönelen şahıs, kasayı tek başına götüremeyince panik olarak çaldığı ziynet eşyaları ile kaçtı.
Alarmın devreye girmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak dükkanda inceleme yaptı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Hırsızın forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı anlar kameralara yansıdı.
Şahsın hırsızlık sırasında bere ve cerrahi maskeyle yüzünü gizlediği anlar da saniye saniye kaydedildi.
Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri forkliftin çalıntı olduğu üzerinde duruyor.