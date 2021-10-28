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    Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

    Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 19:17
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    Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

    Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

    Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.

    METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI

    Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayseri'nin Kayseri’nin doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın olacağı, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı beklendiği bildirildi.

    Kayseri de geceyi şimşekler aydınlattı #1

    Kayseri de geceyi şimşekler aydınlattı #2

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