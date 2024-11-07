Kayseri'de genci bıçaklayan 2 kişi, kaçarken düşüp yaralandı

İHA

Kayseri Kocasinan'da Mimarsinan Parkı'nda meydana gelen olayda Ali Ç. (19) ile Kahraman Mustafa A. (20), iddiaya göre B.Ö.'yü (22) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDILAR

B.Ö.; çevredekiler tarafından yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli kaçtıkları sırada Park Caddesi yakınlarında düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Ç. ile Kahraman Mustafa A. da tedavileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.