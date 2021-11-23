Kayseri'de hakkında kayıp ihbarı olan kişi ağaca asılı halde bulundu
Melikgazi ilçesinde kayıp olarak aranan A.H, polis, AFAD, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından ağaca asılı halde bulundu. A.H'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
- İHA
- 23.11.2021 - 02:09
- Güncelleme : 23.11.2021 - 02:52
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişiden acı haber geldi.
47 yaşındaki A.H.'den bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
A.H.'nin aracının Melikgazi ilçesinde bulunan Kıranardı Kent Ormanı'nda görülmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
Kent ormanında arama yapan ekipler, A.H.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Ekiplerin incelemelerinin ardından A.H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden A.H.'nin evli ve mobilyacılık yaptığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.