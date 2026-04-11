Kayseri’de iki grup arası bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 şahıs yaralandı. Elinden ve bacağından yaralanan şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda, karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç. bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)