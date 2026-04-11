Nevşehir’de DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yayınlama:
İHA

Nevşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nevşehir’de 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan C.S. ve A.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

