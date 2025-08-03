Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Mahallesi'nde bir bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DRONLA TESPİT EDİLDİLER

Ekipler, kaçak kazı yapan H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y'yi dronla görüntüledi.

Şüpheliler, kazı sırasında kullandıkları 2 tarama çubuğu, 1 kazma, 2 kürek, 2 metal boru, 6 bidon, 4 çift eldiven ve 21 muhtelif malzemeyle suçüstü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kazı alanında yapılan incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olan 4 çukur tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.