Kayseri'de lahit mezar ve 1800 yıllık 5 el yazması kitap ele geçirildi

DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. (46), N.E. (41), M.A. (49), A.S. (51), A.E. (40), S.B. (71) ve A.B.'nin (43) çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık 5 el yazması kitap ve şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.