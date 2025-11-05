Kayseri'de lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

- Kayseri'de lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- 14 yaşındaki Buğlem'in, 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de Kocasinan ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda A.Y.B. (34) yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e (14) çarptı.
GENÇ KIZ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada Buğlem Berra Alptekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Buğlem'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
Buğlem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
2 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ
Buğlem'in 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenilirken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.