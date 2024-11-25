Kayseri'de mahsur kalan anne ekip arabasında doğum yaptı

İHA

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'nde ikamet eden N.Ş.; akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı Mahallesi'nde yolda kaldıklarını yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma devriyesi bölgeye ulaştı. N.Ş. ile hamile D.Ş., ekip arabasına alınarak ambulansa yetiştirilmek üzere harekete geçildi.

EKİP ARABASINDA DÜNYAYA GELDİ

Doğumu başlayan D.Ş., ekip aracında ekiplerin de yardımıyla erkek bebek dünyaya getirdi. D.Ş. ve bebek, güvenli bölgede sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ile bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.