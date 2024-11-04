Kayseri'de motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı

AA

Kayseri'de meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Mehmet Ali Akkaya idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, motosikletten savrulan sürücüsü Akkaya ile Mahmut Can Ekiz ve Ahmet Erdoğan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Akkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.