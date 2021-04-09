Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı

Müstakil bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Suriyeli 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 102'nci sokakta, Suriye uyruklu Ahmet E.'nin (35) yaşadığı eve kimliği henüz belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

PENCEREDEN GİREN KURŞUNLA YARALANDI

Pencereden giren merminin isabet ettiği Ahmet E., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





















