Kayseri'de önce darbedip sonra gasbettiler

Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı’nda M.T. yönetimindeki 06 BVM 634 plakalı otomobilde bulunan M.E. ve Y.A. ile 38 HD 476 plakalı otomobilde bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı.

ÖNLERİNİ KESİP DARBETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine 38 HD 476 plakalı otomobil, M.T. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobilin önünü keserek, darbetti.

PARAYI VE TELEFONU ALIP KAÇTILAR

İsmi öğrenilemeyen 3 şahıs daha sonra M.T.’nin otomobilinin anahtarını ve 3 bin 800 TL para ile 1 adet cep telefonunu alarak, kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler ayrıca kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.