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Kayseri'de otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

DHA DHA
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Kayseri'de otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Kayseri'de gece saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde A.D. idaresindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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