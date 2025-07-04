Kayseri'de otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Kayseri'de gece saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde A.D. idaresindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.