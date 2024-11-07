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DHA

Hayvanlara eziyet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Kayseri.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Bir aracın, bir köpeği seyir halinde aracının yanında koşturması' paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda otomobil ve sürücüsü tespit edildi.

7 BİN 400 LİRA CEZA KESİLDİ

Köpeğin sahibi olduğu belirlenen kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.