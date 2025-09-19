Kayseri'de plastik fabrikasında yangın: 1 işçi zehirlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi 5417. Sokak'ta bulunan bir plastik fabrikasının fırın bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangıda M.Ç. isimli işçi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Sağlık ekipleri de M.Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.