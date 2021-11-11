Kayseri’de siren erken çaldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, siren saat 09.00’da çaldı. Vali Şehmus Günaydın’ın uyarısına rağmen hayat 5 dakika erken durdu.
- İHA
- 11.11.2021 - 07:33
- Güncelleme : 11.11.2021 - 08:00
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83’üncü ölüm yıl dönümünde Kayseri’de anıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda yağmur altında düzenlenen törende ilk olarak Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 09.05’te çalması gereken siren 09.00’da çaldı.
VALİ ‘HENÜZ ERKEN’ DESE DE HAYAT DURDU
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ‘henüz erken’ demesine rağmen çalmaya başlayan siren ile beraber kentte hayat durdu.
Trafikteki sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçerken, yürüyen vatandaşlarda durarak saygı duruşunda bulundu.
Kayseri’de siren erken çaldı ViDEO