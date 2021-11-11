Euro
11.3432
0.4%
Dolar
9.8691
0.28%
Altın
587.06
0.12%
Borsa
1.624
0%
Bitcoin
645.151
-0.36%
BTXN Coin
22.05
-2.04%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kayseri’de siren erken çaldı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, siren saat 09.00’da çaldı. Vali Şehmus Günaydın’ın uyarısına rağmen hayat 5 dakika erken durdu.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 07:33
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 08:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de siren erken çaldı

    Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83’üncü ölüm yıl dönümünde Kayseri’de anıldı.

    Cumhuriyet Meydanı’nda yağmur altında düzenlenen törende ilk olarak Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.

    Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 09.05’te çalması gereken siren 09.00’da çaldı.

    VALİ ‘HENÜZ ERKEN’ DESE DE HAYAT DURDU

    Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ‘henüz erken’ demesine rağmen çalmaya başlayan siren ile beraber kentte hayat durdu.

    Trafikteki sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçerken, yürüyen vatandaşlarda durarak saygı duruşunda bulundu.

    Kayseri’de siren erken çaldı ViDEO

    Kayseri’de siren erken çaldı #1

    Kayseri’de siren erken çaldı #2

    Kayseri’de siren erken çaldı #3

    Kayseri’de siren erken çaldı #4

    Kayseri’de siren erken çaldı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir