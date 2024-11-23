Kayseri'de sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde Y.Y. (28), tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

BIÇAKLANAN GENÇ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.Y., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.