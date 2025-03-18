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Kayseri'de suç makineleri ‘suçüstü’ yakalandı

Kayseri'de suç makineleri ‘suçüstü’ yakalandı Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 şahıs, bir ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.