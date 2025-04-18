Kayseri'de taş ve biber gazıyla kuyumcuya soygun girişimi

İlginç olayın adresi Kayseri..

13 Mart’ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı’ndaki iş yerinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi.

BİBER GAZI VE TAŞLA SALDIRDI

Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.’ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı.

M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, ANLIK KURGULADIM"

Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç., ifadesinde kendisi şu ifadelerle savundu:

İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim.



Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım.