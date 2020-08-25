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    Kayseri'de toplu etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı

    Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.
    • AA
    • 25.08.2020 - 09:35
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    Kayseri'de toplu etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı

    Kayseri'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.

    KONVOY YASAĞINA UYMAYANLARA CEZA

    Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

    Kayseri de toplu etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı #1

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