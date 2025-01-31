Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kayseri’de tramvayda yolculuk yapan bir grup şahıs, tramvayda taşkınlık yaptı.

Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı.

TRAMVAYA ZARAR VERDİLER

Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi.

Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

"BU VİCDANSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" ifadeleriyle paylaştı.