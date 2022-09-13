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    Kayseri'de yakalanacağını anlayan kişi, uyuşturucuyu ağzına sakladı

    Kayseri Talas'ta yakalanacağını anlayan şahıs, uyuşturucu maddeyi ağzına sakladı. Şahsın yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrolde uyuşturucu maddeyi buldu.
    • 13.09.2022 - 23:29
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 23:43
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    Kayseri'de yakalanacağını anlayan kişi, uyuşturucuyu ağzına sakladı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şehit Piyade Er Faik Doğan Parkı’nda şüphe üzerine C.D.’yi durdurdu.

    Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda bıçak buldu.

    Uyuşturucu ağzından çıktı

    Bu sırada şahıs yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, C.D. ‘nin ağzını açtığında beyaz şeffaf poşete sarılı iki parça halinde 11,36 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı.

    Kayseri'de yakalanacağını anlayan kişi, uyuşturucuyu ağzına sakladı VİDEO

    Kayseri de yakalanacağını anlayan kişi, uyuşturucuyu ağzına sakladı #1

    Kayseri de yakalanacağını anlayan kişi, uyuşturucuyu ağzına sakladı #2


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