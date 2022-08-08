Petrol
96.53
1.70%
Euro
18.2858
0.24%
Dolar
17.9366
0.14%
Altın
1.03
0.77%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
430.752
3.47%
BTXN Coin
7.75
0.91%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kayseri'de yaşanan trafik kazası sonrası kavga: 2 yaralı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
    • 08.08.2022 - 22:14
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 22:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de yaşanan trafik kazası sonrası kavga: 2 yaralı

    Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

    Kaza sonrası birbirlerine saldırdılar

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafların kavgası da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de kazayı bırakıp kavgaya tutuştular VİDEO

    Kayseri de yaşanan trafik kazası sonrası kavga: 2 yaralı #1

    Kayseri de yaşanan trafik kazası sonrası kavga: 2 yaralı #2

    Kayseri de yaşanan trafik kazası sonrası kavga: 2 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Hangi Kredi 9 Ağustos
    Advertorial Mobil

    Hangi Kredi 9 Ağustos

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Kocaeli'deki inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak can verdi
    3. Sayfa

    Kocaeli'deki inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak can verdi

    Görüş Bildir