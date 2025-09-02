Abone ol: Google News

Kazbek Dağı'na tırmanan dağcılardan Filistin'e destek

Rizeli dağcılar, Gürcistan’daki 5 bin 54 metrelik Kazbek Dağı’na çıkarak İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek amacıyla zirvede bayrak açtı.

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 14:14
Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü (KDRK) Dağcılık Kulübü üyeleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’daki Kazbek Dağı’na tırmandı. Dağın yüksekliği 5 bin 54 metre olarak ölçülüyor.

7 KİŞİLİK EKİP ZİRVEYE ULAŞTI

Kafile başkanlığını KDRK üyesi Ali Yılmaz’ın yaptığı tırmanışta 7 kişilik ekip, zorlu buzullarla kaplı parkuru tamamlayarak altıncı gün zirveye ulaştı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR

Zirvede Azerbaycan ve Polonyalı dağcılarla bir araya gelen ekip, Filistin bayrağı açarak saldırı altındaki Filistinlilere destek mesajı verdi.

