Kazdağları Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda Hasan Boğuldu Mesire Alanı girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

2 helikopter, 8 arazöz ve 50 personel ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ZARAR GÖREN ALANLAR

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan ile 4 bin metrekare zeytinlik zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.