Kaz Dağları’nda kar erimesi alarmı: Dereler taştı, yürüyüş yolları sular altında kaldı

Kaz Dağları’nda son günlerde etkili olan lodos ve sağanak yağış, yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesine neden oldu. Ani kar erimeleriyle birlikte bölgedeki dere ve çayların debisi önemli ölçüde artarken, bazı noktalar taşkın riskiyle karşı karşıya kaldı.

DEBİ 4 KAT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde etkisini artıran yağışlar sonrası kar sularının dere yataklarına karışmasıyla akarsuların debisi, yer yer normal seviyesinin yaklaşık dört katına ulaştı. Artan su miktarı nedeniyle dereler çağlayan görünümüne büründü.

YÜRÜYÜŞ ROTALARI SU ALTINDA

Yataklarına sığmayan dereler, özellikle doğa yürüyüşü ve trekking için kullanılan güzergâhlarda taşkınlara yol açtı. Bazı patika yolların tamamen su altında kaldığı gözlemlenirken, bölgedeki ziyaretçiler zor anlar yaşadı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, Kaz Dağları ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Lodos ve yağışlı havanın pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilirken, dere yataklarına yaklaşılmaması çağrısı yapıldı.