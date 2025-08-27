Kediniz bu 9 hareketle size "Seni seviyorum" diyor

Yavru kediler, doğduklarında hayatta kalma içgüdüsüyle anneleriyle bir bağ kurmak üzere programlanmıştır.

Bu kritik dönemde annelerini hem koruyucu hem de güven kaynağı olarak tanırlar. Kediler bizleri biyolojik anneleriyle karıştırmasa da, sahiplerine karşı güçlü bir güven ve bağlılık geliştirebilirler.

Davranış uzmanları, kedinizin size aşık olduğuna dair ipuçlarını gözlemlemenin, hem iletişimi güçlendirdiğini hem de kedinizin duygusal ihtiyaçlarını anlamanızı sağladığını söylüyor.

Peki, minik dostunuzun size olan sevgisini gösterdiğini nasıl anlayabilirsiniz? İşte dikkat edilmesi gereken işaretler…

KEDİNİZİN “SENİ SEVİYORUM” DEDİĞİNİ GÖSTEREN 9 İŞARET

1- Üzerinizde veya yanınızda uyuyor: Kediler uyurken savunmasızdır. Sizin yanınızda veya üstünüzde kestirmek, güvenlerinin ve sevgilerinin bir göstergesidir.

2- Yavaş göz kırpıyor: Kediler gözleriyle de iletişim kurar. Yavaş ve rahat bir göz kırpma, karşısındaki kişiye güven duyduğunu gösterir.

3- Mırıldanıyor: Mırıldanma, genellikle rahatlama ve mutluluk belirtisidir. Dizlerinizin üzerinde kıvrılmış bir kedi mutlu ve sevgili hissediyordur.

4- Karnını açığa çıkarıyor: Sırt üstü yuvarlanan bir kedi, size karşı tamamen rahat ve güvende olduğunu gösterir.

5- Poposunu size dönüyor: Bu davranış, sizi bir tehdit olarak değil, koruyucu olarak gördüğünü ve bağ kurmak istediğini gösterir.

6- Diliyle sizi yalıyor: Kediler, sosyal bağlarını güçlendirmek için birbirlerini temizler. Sizle temasta bulunmak, sizin ailelerinin bir parçası olduğunuzu gösterir.

7- Kafasıyla size vuruyor: Alnıyla dokunmak, kedinizin sizi güvenli ve tanıdık olarak işaretlediğinin bir işaretidir.

8- Yanak masajı ve kuyruk sarma: Kediniz yanaklarınıza sürtünerek veya kuyruğunu sarmalayarak güvenini ve sevgisini gösterir.

9- Sizi her yerde takip ediyor: Kediniz sizi evin her yerinde izliyorsa, bu merakından veya sizinle vakit geçirmek istemesindendir.