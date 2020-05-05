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    Kendini jandarma olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandırdı

    Sivas'ta yaşayan Kadir Sarıkaya, telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 17:04
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    Kendini jandarma olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandırdı

     

    Sivas'ta Dört Eylül Mahallesi’nde yaşayan Kadir Sarıkaya'yı (73) telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıttı.

    Bir kadın cinayeti ile ilgili soruşturma yürüttüklerini söyleyen şahıs, "Hakkınızda işlem yapacağız, bu nedenle evinize geleceğiz" dedi.

    13 BİN LİRA VE 3 BİLEZİK ALDI

    Kısa süre sonra da askeri üniforma ile adrese giden şüpheli, Sarıkaya'dan evde bulunan para ve ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Şüpheli, Sarıkaya’nın getirdiği 13 bin lira ve 3 bileziği alarak evden uzaklaştı.

    'Jandarma komutanıyım' diyerek, para ve altınları aldı -4

    DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN ADAM POLİSİ ARADI

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Sarıkaya, polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Altıntabak Polis Merkez Amirliği ekipleri, Sarıkaya'nın ifadesine başvurdu.,

    Sarıkaya daha sonra şikayetçi olmak üzere Altıntabak Polis Merkez Amirliği'ne gitti. Bu sırada yakınları, basın mensuplarını engellemeye çalıştı.
    Polis, dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

    'Jandarma komutanıyım' diyerek, para ve altınları aldı -1

    'Jandarma komutanıyım' diyerek, para ve altınları aldı -3

    'Jandarma komutanıyım' diyerek, para ve altınları aldı -5

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